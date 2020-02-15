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مقتل وإصابة 3 جنود عراقيين بانفجار غرب الموصل

10:25 م السبت 15 فبراير 2020
مقتل وإصابة 3 جنود عراقيين بانفجار غرب الموصل

انفجار - ارشيفية

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم السبت بمقتل وإصابة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال العقيد عماد رضوان من الفرقة 16 في الجيش العراقي إن"انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق استهدفت رتلا للجيش العراقي عند مدخل قضاء تلعفر 70 كم غرب الموصل أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

انفجار محافظة نينوى الجيش العراقي

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