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مؤتمر ميونخ ينهي أعماله غدًا بلقاء لوزراء الخارجية عن ليبيا

10:03 م السبت 15 فبراير 2020
مؤتمر ميونخ ينهي أعماله غدًا بلقاء لوزراء الخارجية عن ليبيا

مؤتمر ميونخ

ميونخ - (د ب أ):

يختتم مؤتمر ميونخ للأمن أعماله غدًا الأحد، بلقاء لحوالي عشرة من وزراء الخارجية وممثلين آخرين للمنظمات الدولية لإجراء مناقشات عن إيجاد حل الصراع الليبي.

ويرأس اللقاء الذي يبدأ في التاسعة صباحا، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن تطبيق القرارات التي صدرت عن قمة برلين قبل أربعة اسابيع.

وقال ماس: "إن الأمر يتعلق الآن بتطبيق قرارات برلين خطوة خطوة".

ومن بين هذه القرارات بحسب ما قاله ماس تطبيق الهدنة والتمسك بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ومواصلة المباحثات بين الفرقاء الليبيين.

وكانت 16 دولة ومنظمة اتفقت بناء على مبادرة ألمانية على إنهاء التدخلات الخارجية في الحرب الأهلية التي تدور في ليبيا منذ تسعة أعوام.

مؤتمر ميونخ ليبيا المنظمات الدولية الصراع الليبي

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