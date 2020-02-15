ارتفاع العجز التجاري للجزائر إلى 6 ملايين دولار

الجزائر - (د ب أ):

ارتفع العجز التجاري للجزائر 81ر34 بالمئة إلى 11ر6 مليار دولار في عام 201، مقابل عجزا بـ53ر4 مليار دولار في عام 2018.

وأظهرت أرقام مديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، تراجع الصادرات الجزائرية العام الماضي 29ر14 بالمئة إلى 82ر35 مليار دولار.

كما انخفضت الواردات 49ر9 بالمئة إلى 93ر41 مليار دولار.

ومثلت المحروقات 80ر92 بالمئة من إجمالي الصادرات الجزائرية في عام 2019، حيث بلغت 24ر33 مليار دولار متراجعة بـ48ر14 بالمئة.

كما تراجعت الصادرات خارج المحروقات 80ر11 بالمئة، لتسجل 58ر2 مليار دولار.