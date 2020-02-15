انتحار شاب بالسعودية مشتبه بإصابته بفيروس كوونا

وكالات:

لقي شاب مصرعه، بعدما ألقى بنفسه من نافذة غرفة العزل في مستشفى الملك فهد، بعد الاشتباه بإصاباته بفيروس كورونا المستحدث.

ووفقًا لصحيفة "المدينة" السعودية، أوضحت أن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، بعدما تم الاشتباه به بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التعامل مع الطالب المقيم وقت دخوله المستشفى حسب الأعراف الطبية و إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية.

وأظهرت العينات الطبية أن الشاب غير مصاب بفيروس كورونا.