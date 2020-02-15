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موسكو: تصريحات أردوغان عن إدارة روسيا للصراع في ليبيا غير صحيحة

08:44 م السبت 15 فبراير 2020
موسكو: تصريحات أردوغان عن إدارة روسيا للصراع في ليبيا غير صحيحة

ميخائيل بوغدانوف

وكالات:

أكد مبعوث الرئيس الروسي للسلام في الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن روسيا تدير الصراع في ليبيا، غير صحيحة.

وأضاف بوغدانوف، في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أن تصريحات أردوغان لا تتوافق مع واقع الأمور، قائلًا "لا أعلم من جاء بذلك؟".

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.

ميخائيل بوغدانوف الشرق الأوسط رجب طيب أردوغان

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