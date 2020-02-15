وزير الخارجية العراقي: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار

بغداد - (د ب أ):

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم السبت، إن العراق يعتمد سياسة الابتعاد عن المحاور والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية بالمنطقة.

جاءت تصريحات الحكيم خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في ألمانيا، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ونقل البيان عن الحكيم قوله إن "العراق سيبقى على تواصل دائم مع أشقائه العرب وداعم لجهود الجامعة العربية وأمينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".

وبحسب البيان، فان الجانبين ناقشا "التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة في دورتها الـ31 المُزمَع عقدها في الجزائر، والموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية-الأفريقية المقرر عقدها في الرياض، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية".