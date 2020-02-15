شكرى ونظيره النمساوى يبحثان بميونخ العلاقات الثنائية والأزمة الليبية

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع الكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف عملية السلام، وسُبل حلحلة الأزمة الليبية.

ويأتى اللقاء خلال زيارة شكرى الحالية لمدينة ميونخ الألمانية حيث يشارك في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات مع النمسا في شتى المجالات، بما يعكس قوة العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تطرق لحرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى التعاون القائم مع الدول الأوروبية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية النمسا بالجهود المصرية في هذا المجال.