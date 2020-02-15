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علاوي: طرح أسماء الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري

05:32 م السبت 15 فبراير 2020
علاوي: طرح أسماء الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري

محمد توفيق علاوي

(وكالات):

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، إنه سيطرح أسماء التشكيلة الحكومية العراقية خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي نيوز: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل أي طرف سياسي".

محمد توفيق علاوي الحكومة العراقية العراق

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