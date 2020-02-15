علاوي: طرح أسماء الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري

(وكالات):

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، إنه سيطرح أسماء التشكيلة الحكومية العراقية خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي نيوز: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل أي طرف سياسي".