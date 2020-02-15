علاوي: طرح أسماء الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري
05:32 م السبت 15 فبراير 2020
(وكالات):
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، إنه سيطرح أسماء التشكيلة الحكومية العراقية خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي نيوز: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل أي طرف سياسي".
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