مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال شرق أفغانستان

تخار/أفغانستان- (د ب أ):

ذكر مسؤولون من الجيش الأفغاني اليوم السبت أن غارة جوية أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان في إقليم تخار شمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في منطقة باهاراك بإقليم تخار.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات بمنطقة جيرو بإقليم غزني، ومنطقة محمد أغا بإقليم لوجار، ومنطقة فرح في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

ودمرت القوات الخاصة أيضا مخبأ صغيرا للاتصالات تابع لطالبان في إقليم لوجار ومخبأين للأسلحة تابعين للحركة في إقليمي لوجار وننكارهار، طبقا لما ذكره مسؤولون.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.