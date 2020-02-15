فيروس كورونا: الإعدام الفوري بالرصاص لمسؤول كوري شمالي ذهب لحمام عمومي

بيونجيانج- (بي بي سي):

تم إعدام مسؤول كوري شمالي بسبب ذهابه إلى حمام عمومي في ما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي بسبب مخاوف من اصابته بفيروس كورونا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت الميل عن صحيفة دونغ أي البو الكورية الشمالية القول إن المسؤول التجاري اعتقل وأُطلق عليه الرصاص فورا بعد أن خاطر بنشر العدوى بزيارته الحمام العمومي.

وكان المسؤول التجاري بصحبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارة للصين مؤخرا.

ولم تؤكد كوريا الشمالية بعد أي حالات إصابة بالفيروس ، لكنها اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره عبر حدودها مع الصين.