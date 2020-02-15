الأولى خارج آسيا.. فرنسا تعلن أول حالة وفاة جراء كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة أول شخص جراء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19) على أراضيها هي الأولى خارج آسيا.

يُشار إلى أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ تخطت السبت الـ1500 شخص في الصين بينما سجلت إصابة في مصر هي الأولى في إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة عن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في القارة الإفريقية. ووضع المصاب وهو ليس مصرياً، في الحجر الصحي.

وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 66 ألف شخص في الصين، بينهم ما لا يقلّ عن 1716 حالة في صفوف الأطباء والممرضين الذين يعملون بشكل مباشر مع المرضى، وفق ما أفادى لجنة الصحة الوطنية.