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بومبيو معارضا الرئيس الألماني: الغرب يكسب

12:02 م السبت 15 فبراير 2020
بومبيو معارضا الرئيس الألماني: الغرب يكسب

مايك بومبيو

ميونخ- (د ب أ):

عارض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الانتقادات الموجهة للسياسات الأمريكية المنفردة ومخاوف من خفوت تأثير الحكومات الغربية في العالم.

وقال بومبيو اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "الغرب يكسب، معا نكسب... اذكروا لي مثالا من التاريخ ينتصر فيه الضعفاء والانهزاميون".

وعارض بومبيو في عدة مواضع بخطابه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي حذر في خطابه الافتتاحي أمس الجمعة من أن السياسة العالمية تتجه نحو "أوقات أكثر سوادا"، وخص بانتقاده الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال شتاينماير أمس: "نشهد اليوم ديناميكية للهدم بشكل متزايد في السياسة العالمية... وعاما بعد عام، نبتعد بأنفسنا عن هدف التعاون الدولي الرامي إلى خلق عالم أكثر سلما... العودة الحالية إلى المصالح الوطنية تقودنا في هذه الفترة إلى طريق مسدود، وإلى أوقات أكثر سوادا".

وانتقد الرئيس الألماني تصرفات القوتين العظميين روسيا والصين، وقال: "أقرب حلفائنا، الولايات المتحدة، ترفض، في ظل الإدارة الحالية، فكرة المجتمع الدولي".

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الرئيس الألماني

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