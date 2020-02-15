استراليا ترسل خبيرا في الأمراض المعدية إلى السفينة السياحية في اليابان

بكين- (د ب أ):

ذكرت استراليا اليوم السبت إنها بصدد إرسال خبير في الأمراض المعدية لمساعدة فريق آخر، تم إرساله للمساعدة في التعامل مع فيروس كورونا على متن السفينة السياحية في اليابان.

وفي الوقت نفسه، سجلت تايلاند أول حالة إصابة بفيروس كورونا لموظف طبي، مما يزيد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 شخصا، طبقا لما ذكره مسؤول بارز بوزارة الصحة اليوم السبت.

والمريض الجديد هو امرأ، 35 عامًا، تعمل موظفة طبية لديها تاريخ في التعامل مع مرضى فيروس كورونا في مستشفى في بانكوك، طبقا لما ذكره المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، سواناشاي واتاناينجشاروين.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة الأمريكية رحلة طيران عارض لليابان لإجلاء مواطنين أمريكيين وأسرهم من السفينة السياحية.

وقالت السفارة الأمريكية في اليابان في بيان إن "الولايات المتحدة سترسل طائرة طيران عارض لإجلائكم بشكل مباشر من اليابان إلى الولايات المتحدة".

ومن جهة أخرى، عززت بكين اجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وطالبت كل من يصل إلى العاصمة الصينية بالبقاء في منازلهم تحت الملاحظة في حجر صحي لمدة 14 يوما، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وأفادت صحيفة "بكين دايلي" اليوم السبت بأن الإجراءات الجديدة، التي فرضتها مجموعة من القادة مكلفة بالسيطرة على المرض وحماية المدينة، شملت عقوبات صارمة للمخالفين.

وكانت السفينة قد رست في ميناء سيهانوكفيل الكمبودي في وقت متأخر من أمس الأول الخميس بعد أن رفضت الفلبين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند في وقت سابق رسوها بسبب مخاوف لا أساس لها من أن الأشخاص الذين على متنها ربما أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وظهر الفيروس في ديسمبر، حيث كانت بدايته في سوق للمواد الغذائية في وسط مدينة ووهان الصناعية الصينية. ومنذ ذلك الحين امتد المرض إلى حوالي 24 دولة، مما دفع الحكومات إلى فرض قيود على السفر.