توقعات باحتجاجات مناهضة لمسيرة للنازيين الجدد في دريسدن بألمانيا

دريسدن- (د ب أ):

عقب إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تدمير مدينة دريسدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية، تتوقع شرطة المدينة اليوم السبت مشاركة المئات في مسيرة لليمين المتطرف، وخروج مظاهرات مناهضة.

وكان يمينيون متطرفون أعلنوا عن تنظيم مسيرة حداد في المدينة الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المحلي)، لإحياء ذكرى قصف دريسدن على يد الحلفاء في فبراير عام 1945.ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 800 شخص في المسيرة.

واحتجاجا على هذه المسيرة، من المقرر تنظيم عدة مظاهرات مناهضة، بينها واحدة للتحالف اليساري "دريسدن خالية من النازيين".

وأحيا آلاف الألمان مساء أول أمس الخميس ذكرى تدمير مدينتهم خلال الحرب العالمية الثانية من خلال تشكيل سلسلة بشرية امتدت عدة كيلومترات. وانضم إليهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ودوق كينت، ورئيس وزراء ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشنر، ورئيس مدينة دريسدن ديرك هيلبرت.

وتسعى السلسلة البشرية التي تتشكل كل عام إلى إعطاء إشارة من أجل التآخي ومن أجل مناهضة سوء استخدام هذه المناسبة عبر اليمين المتطرف.