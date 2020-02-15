نائب عراقي يكشف عن قرب موعد التصويت على الحكومة المقبلة

بغداد - (د ب أ):

صرح النائب في البرلمان العراقي عبود العيساوي، بأن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي سيسند إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال العيساوي لصحيفة /الصباح /الحكومية الصادرة اليوم السبت، إن عملية التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد تـوفـيـق عــلاوي اقتربت وسيجري الإعلان عن الحكومة "خلال الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي ستتسلم المناصب الوزارية ووضع الـخطوط والنقـاط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصلاحية الـعـاجلة بما يـتوافـق مع مطالبات الاحتجاجات الـشعبية".

وذكر العيساوي أن "لقاء النواب ورئيس الوزراء المكلف، أفضى الى حـصـول تـوافـق سياسي برلماني لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة، وبـدايـة طـريـق أفـضـل لـلـبـلاد".

وأوضح أن البرلمان العراقي "يـسانـد خطـوات الحكومة المـقـبلة لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق الإصلاحات".

ودخلت مهلة تشكيل الحكومة الجديدة يومها الخامس عشر من أصل 30 يوما حسب الدستور العراقي ويتوجب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إعلان التشكيلة الوزارية في غضون الأيام المقبلة.​