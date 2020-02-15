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وزير الخارجية الكندي يناقش ونظيره الصيني سبل مواجهة فيروس كورونا

01:44 ص السبت 15 فبراير 2020
وزير الخارجية الكندي يناقش ونظيره الصيني سبل مواجهة فيروس كورونا

فرانسوا فيليب شامبين

أوتاوا - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، الجمعة، ونظيره الصيني وانج يي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.

وتناول اللقاء الحديث عن استجابة الصين لتفشي فيروس كورونا المستمر، وأعرب الوزير شامبين عن تضامن كندا مع المتضررين الصينيين من هذه الحالة الطارئة وتعهد بمواصلة مساعدة كندا للصين لمواجهة هذا المرض، لافتا إلى المساعدة التي قدمتها الحكومة الصينية لإعادة 400 كندي من ووهان.

وأثار الوزير الكندي أيضا قضية المعتقلين الكنديين في الصين، مايكل كوفريج، ومايكل سبافور، التي تصف كندا قضيتهما بالأولوية لها.​

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