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مادورو يهدد زعيم المعارضة في فنزويلا بالقبض عليه

11:01 م الجمعة 14 فبراير 2020
مادورو يهدد زعيم المعارضة في فنزويلا بالقبض عليه

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ذو التوجهات الاشتراكية أنه سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان جوايدو بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانون.

وأجاب مادورو على سؤال لأحد المراسلين الأمريكيين في مؤتمر صحفي في كاراكاس اليوم الجمعة: "في اليوم الذي تصدر محكمة الجمهورية أمرا بذلك فسيقتاد إلى السجن، كن على ثقة من ذلك، وهذا اليوم لم يأت بعد لكنه سيأتي".

وأوضح مادورو أن جوايدو سيلقى القبض عليه بسبب كل الجرائم التي اقترفها.

كان جوايدو عاد يوم الثلاثاء الماضي إلى البلاد بعد جولة في الخارج استمرت ثلاثة أسابيع.

وخلال ذلك نشبت مناوشات في مطار كاراكاس بين نواب المعارضة ومؤيدي الحكومة الاشتراكية، لكن جوايدو تمكن من العودة إلى داخل المدينة.

وكان جوايدو غادر منزله في يناير الماضي برغم حظر سفره، وقام بجولة إلى كل من كولومبيا وأوروبا والولايات المتحدة.

نيكولاس مادورو فنزويلا

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