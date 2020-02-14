الخارجية تبحث مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

بحثت السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة برئاسة توماس هاردي القائم بأعمال رئيس الوكالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة؛ خاصة فيما يرتبط بزيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر بنسبة 26%؛ فضلاً عن ارتفاع عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري إلى 1500 شركة.

وأشاد الوفد، خلال الاجتماع، بنجاح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، الذي أقيم خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وشهد مشاركة عددٍ كبيرٍ من الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية أن مصر تشهد طفرةً غير مسبوقة في مجال الطاقة تؤهلها لكي تصبح مركزاً عالمياً لتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعربت السفيرة د. ماهي عبد اللطيف من حانبها عن سعادتها بالتعاون البنّاء مع الوكالة في العديد من المشروعات؛ لا سيما في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، متطلعة إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، ودعم الوكالة للمشروعات الحيوية في القطاعات التي تأتي على أولوية أجندة التنمية المصرية.