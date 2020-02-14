حفتر: نحن على تخوم قلب طرابلس وأوشكنا على تحريرها

بنغازي - (د ب ا):

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الجمعة، "نحن على تخوم قلب طرابلس، وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها".

وأضاف حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، قائلا إنه"لا مساومة على ثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين .

وشدد على أنه "لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا".

وأوضح حفتر "الجيش الوطني الليبي، لن يتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن".

وقال: "نطمئنكم بأنه لا رجوع عن هدفنا الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم".

وتابع قائلاً "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة".

وبحسب البوابة الإخبارية، شهدت عدة مدن ليبية اليوم الجمعة، خروج مظاهرات عارمة، تنديداً بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعمًا لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.