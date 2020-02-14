بيلوسي تتفق مع ترامب بشأن مخاطر هواوي الصينية

ميونخ - (د ب أ):

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحذيرا اليوم الجمعة، من الاعتماد على الصين في إقامة شبكات الاتصالات الخليوية من الجيل الخامس في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن ، لتتفق بذلك مع موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول تلك القضية .

وحذرت الشخصية الكبيرة بالحزب الديمقراطي الأمريكي من أنه إذا اعتمدت الدول الغربية على هواوي الصينية لتكنولوجيتها، فإنها ستعطي دفعة لاستبداد "واستبداد رقمي"، في ترديد لتحذيرات الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسي قولها: " أقول لكم بشكل لا لبس فيه أو أي تردد، كونوا حذرين للغاية عندما تمضون في هذا المسار إلا إذا كنتم تريدون الوصول فى النهاية إلى مجتمع مثل الصين"، مضيفة أن "أكثر أشكال العدوان" هو أن تتسلل دولة في البنية التحتية للتكنولوجيا من خلال شركة "تهيمن عليها حكومة استبدادية لا تشترك مع قيمنا".

وقالت إن هناك خطرا كبيرا بوضع سلطة الجيل الخامس في يد واحدة، وأن تشييد الجيل الخامس لا يتعلق فحسب بالمنافسة بين التكنولوجيات، بل أيضا تتعلق بحماية الديمقراطية الغربية.

ودعت بيلوسي، وهي معارض شرس لترامب، إلى أن تكون البنية التحتية لاتصالات الهاتف المحمول دولية، داعية أوروبا للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق استفادة مشتركة.