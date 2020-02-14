تظاهرات في بنغازي ضد التدخلات التركية في ليبيا

وكالات:

اتسعت رقعة التظاهرات في مدينة بنغازي الليبية، للاحتجاج ضد التدخلات التركية في بلادهم، خاصة بعدما كشفت منظمات دولية إرسال أنقرة العديد من المرتزقة والميليشيات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وما الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.