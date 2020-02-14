انتهاء الإنزال من سفينة "دايموند برنسيس".. وارتفاع الإصابة بكورونا في اليابان

طوكيو - أ ش أ

أعلنت سفينة السياحة "دايموند برينسيس"، الخاضعة للحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية جراء فيروس كورونا المستجد، أن عمليات الإنزال التطوعية للركاب غير المصابين لليوم قد انتهت.

وقال القبطان ستيفانو رافيرا - من خلال نظام المخاطبة العام للسفينة، اليوم الجمعة: "غادر السفينة بعد ظهر اليوم النزلاء الخاليين من الفيروس والذين استوفوا المعايير التي وضعتها وزارة الصحة اليابانية، وقرروا قضاء ما تبقى لهم من فترة الحجر الصحي على اليابسة، في إسكان تابع للحكومة اليابانية".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين هؤلاء المؤهلين لمغادرة السفينة، ركاب يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر، ويعانون من حالة طبية مزمنة وتم إثبات خلوهم من الفيروس، إلى جانب ركاب آخرين بالغين من العمر أقل من 80 عامًا، والذين تم فحصهم لأسباب أخرى وأظهرت الاختبارات نتائج سلبية.

وفي سياق متصل، كانت وزراة الصحة والعمل والرفاه اليابانية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 254 حالة، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية لأربعة أشخاص آخرين نتائج إيجابية للفيروس.

ونوهت الشبكة الأمريكية بأن من بين إجمالي المصابين باليابان، 219 حالة على متن سفينة "دايموند برينسيس"، و35 حالة مصابة داخل البلاد، فيما لقت إمرأة في الثمانينيات من عمرها مصرعها من جراء إصابتها بفيروس "كورونا".