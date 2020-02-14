إسقاط مروحية للجيش السوري في ريف حلب الغربي

حلب- (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري في المعارضة السورية عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة.

يأتي اسقاط المروحية فيما تتواصل العمليات العسكرية في ريف حلب بعد تقدم القوات الحكومية السورية ووصولها الى أطراف مدينة الاتارب جنوب غرب مدينة حلب.