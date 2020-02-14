الأفغان يصفون خطة لخفض العنف تستمر 7 أيام بـ"السخيفة"

كابول- (د ب أ):

يقترب مفاوضو الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان من اتفاق محتمل ولكن الأفغان متشككون من التقدم ومن الخطوات التي تشملها العملية.

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في بروكسل أمس الخميس إن الولايات المتحدة وطالبان تفاوضا على "مقترح" لخفض العنف لمدة سبعة أيام. وفي نفس اليوم، ذكر الرئيس دونالد ترامب أن التوصل لاتفاق أمر "وشيك للغاية".

ولكن الأفغان انتقدوا الاتفاق اليوم الجمعة متشككين فيما إذا كانت سوف تحدث أي تغيير حقا ،وتساءلوا أين كانت الحكومة الأفغانية خلال أكثر من عام ونصف من المحادثات بين أمريكا وطالبان.

وقال تميم آسي من مؤسسة "دراسات الحرب والسلام" البحثية ومقرها كابول: "كلنا نريد السلام.. دعونا لا ننجرف وراء المشاعر ونرحب باتفاق مجهول تم التفاوض عليه في غيابنا (الأفغان)".

يعتقد المرشح الرئاسي رئيس المخابرات الأفغانية السابق رحمة الله نبيل أن مقترحا يستمر سبعة أيام من جانب المسلحين خلال فترة الهدوء الشتوية تبدو مثل "عدم تنازل".

ووصف أحد سكان مدينة فايز آباد بشمال شرق البلاد المقترح بأنه "سخيف" مضيفا أنه لن يغير أي شيء.

ولم يقدم مسؤولو طالبان أو الولايات المتحدة ما الذي سوف يؤدي إليه خفض العنف.

ووفقا لتحليل أجرته شبكة "أفغانستان أناليست نتوورك" ومقرها كابول، يمكن افتراض أن الولايات المتحدة سوف تخفض أيضا عملياتها الهجومية ضد طالبان أو توقفها خلال نفس الفترة الزمنية.

وتردد أن الولايات المتحدة وطالبان سوف توقعان على اتفاقية بعد خفض ناجح للعنف.

ويتردد ان الاتفاق يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية وضمانات من طالبان بعدم التخطيط لشن هجمات إرهابية انطلاقا من أفغانستان. كما تهدف إلى بدء محادثات سلام بين الأفغان.