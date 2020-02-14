وزير الخارجية الأمريكي: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

واشنطن - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشدداً على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

وكتب بومبيو - في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة - "البحرية الأمريكية اعترضت 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن، وهذا مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا".

كان الجيش الأمريكي، قد أعلن أمس، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.