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روسيا اليوم: إسقاط مروحية للجيش السوري في ريف حلب ومقتل طاقمها

03:06 م الجمعة 14 فبراير 2020
روسيا اليوم: إسقاط مروحية للجيش السوري في ريف حلب ومقتل طاقمها

إسقاط مروحية

دمشق - أ ش أ

أسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، في ريف حلب الغربي شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل طاقمها بالكامل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة - أن المروحية سقطت جراء استهدافها بصاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وكان مسلحون سوريون مدعومون من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب بشمال غربي البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

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