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بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب وفيروس "كورونا"

02:25 م الجمعة 14 فبراير 2020
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب وفيروس "كورونا"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع المتوتر في إدلب السورية وتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين): "إن الرئيس بوتين بحث خلال هذا الاجتماع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي في روسيا أيضا".

وأضاف قائلا "لقد جرى تبادل شامل للآراء بشأن الوضع المتوتر في إدلب السورية بسبب نشاط الجماعات الإرهابية هناك"، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك لمشكلة فيروس "كورونا" وتأثيرها المحتمل على مسار الاقتصاد العالمي.

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فلاديمير بوتين مجلس الأمن الروسي فيروس كورونا إدلب السورية

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