حليف لماكرون ينسحب من انتخابات عمدة باريس بعد فيديو جنسي مزعوم

باريس- (د ب أ):

انسحب حليف مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من انتخابات عمدة باريس اليوم الجمعة بعد انتشار ما قالت وسائل الإعلام الفرنسية أنه مقطع مصور خاص ذا طبيعة جنسية.

وقال بنجامين جريفو، المرشح الرسمي من حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي المنتمي إليه ماكرون للانتخابات التي تجرى في مارس: "نشر موقع إلكتروني ومواقع تواصل اجتماعي هجمات حقيرة على حياتي الخاصة".

وقال جريفو متجهما إنه لايرغب في "فضح أسرته ونفسه أكثر في وقت تكون فيه كل الهجمات مسموح بها"، وقرر سحب ترشحه.

وكان جريفو، وهو حليف منذ فترة طويلة لماكرون واستقال من وظيفته الوزارية العام الماضي لخوض انتخابات عمدة باريس، يكافح بالفعل لإحداث تأثير على السباق.

وكانت استطلاعات الرأي قد وضعته في المرتبة الثالثة خلف العمدة الاشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالجو والمرشحة المحافظة رشيدة داتي في السباق الرمزي بشكل كبير.

وينظم مناصر آخر رفيع المستوى لماكرون وهو نجم الرياضيات سيدريك فيلاني، حملة في العاصمة بمعزل عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" المنتمي إليه ماكرون، مما أدى إلى طرده نتيجة لذلك.

وذكرت شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية أن ستانيسلاس جوريني زعيم حزب "الجمهورية الى الأمام" أنه سوف يلتقي مع قادة الحزاب وغيرهم من المرشحين في قوائم الحزب الانتخابية عن باريس لمناقشة بديل لجريفو.