إندونيسيا تعثر على جثامين 12 جنديًا كانوا على متن مروحية تحطمت في يونيو الماضي

جاكرتا - أ ش أ

أعلن مسئولون في إندونيسيا اليوم الجمعة، أن فرق البحث عثرت على جثامين 12 جنديًا كانت قد تحطمت مروحيتهم منذ 8 أشهر في إقليم "بابوا" الواقع شرقي البلاد، حيث تنشط أعمال المتمردين الإنفصاليين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن لا يزال التحقيق جاريًا في أسباب سقوط المروحية روسية الصنع من طراز "مي-17" من على ارتفاع 3.800 متر فوق سطح البحر.

وقال ضابط الإعلام في القيادة العسكرية في سيندراواسي، المقدم داكس سينتوري إنه تم التعرف على جثامين 9 أشخاص من خلال زيهم العسكري.

من جانبه، أوضح القائد العسكري المحلي بنسار سيانيبار، الذي يقود عملية البحث عن جثامين الجنود، أن ظروف الطقس السيء أعاقت حركة استرداد الجثامين بواسطة الحبال، مشيرا إلى أن عملية انتشال الجثث ستستمر حتى صباح غد السبت.

يذكر أن الاتصال بالمروحية انقطع بعد إقلاعها بخمس دقائق من منطقة "أوسكيبيل" عاصمة مقاطعة "بيجونونجان بينتانج"، حيث كانت متجهة إلى مدينة "جايابورا" عاصمة الإقليم في 28 يونيو الماضي.