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بوتين يكلف لجنة الانتخابات ببدء الاستعدادات للتصويت على التعديلات الدستورية

12:22 م الجمعة 14 فبراير 2020
بوتين يكلف لجنة الانتخابات ببدء الاستعدادات للتصويت على التعديلات الدستورية

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة الانتخابات المركزية الروسية ببدء الاستعدادات للتصويت في الاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور الروسي.

وذكر الكرملين في بيان اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطني روسيا في اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى ضرورة استعداد السلطات العامة والمنظمات للاستفتاء الشعبي بشأن هذه التعديلات.

وكلف بوتين في مرسومه الرئاسي لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتنظيم الاستعدادات للتصويت في جميع أنحاء روسيا على تعديل الدستور، وذلك عبر تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتطوير نظام الانتخابات وتشغيل وتطوير أدوات الأتمتة والتثقيف القانوني للناخبين والتدريب المهني لأعضاء اللجان الانتخابية وغيرها من منظمي الانتخابات والاستفتاءات.

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فلاديمير بوتين التعديلات الدستورية لجنة الانتخابات الانتخابات المركزية الروسية الاستفتاء الشعبي روسيا

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