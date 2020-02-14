الدفاع يعتزم الطعن على قرار حبس مدير أكبر مجمع اعلامي خاص في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

تعتزم هيئة الدفاع الطعن في قرار حبس أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الاعلامي " النهار" الخاص في الجزائر.

كان قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، أمر ليلة الخميس/الجمعة، بإيداع رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، الحبس المؤقت.

واعتقل رحماني عصر أمس الأول الأربعاء من قبل جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع وخضع للتحقيق لنحو 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام وكيل الجمهورية(وكيل النيابة) الذي أحاله إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش الذي يتواجد به كبار المسؤولين في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من رجال الأعمال.

وقالت وسائل اعلام محلية إن رحماني توبع بتهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ونفت السفارة الأمريكية بالجزائر، أمس الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الجزائرية، فيما يتعلق باتهام "أطراف مختلفة للسفارة الأمريكية بالتمويل الخفي لبرامج تلفزيونية تعنى بالشأن الاقتصادي الداخلي"، وذلك على خلفية توقيف رحماني، المقرب من شقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.