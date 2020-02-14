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اليابان توافق على تخصيص 94 مليون دولار لمكافحة كورونا

12:17 م الجمعة 14 فبراير 2020
اليابان توافق على تخصيص 94 مليون دولار لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

طوكيو - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على تخصيص مبلغ قدره 10.3 مليار ين (ما يعادل 94 مليون دولار) من رصيد الصندوق الاحتياطي للبلاد لاتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أنه بموجب حزمة سياسات جُمِعَت بشكل عاجل بقيمة 15.3 مليار ين، ستخصص الحكومة معظم أموال الصندوق لتلبية الاحتياجات الطارئة والتي تتراوح بين تطوير أدوات فحص سريع للفيروس وتطوير لقاح لتمكين عدد أكبر من المستشفيات على معالجة أعراض فيروس كورونا.

وستتلقى مصانع الأقنعة الواقية التي تسعى إلى تعزيز إنتاجها دعمًا بمبلغ يصل إلى 30 مليون ين للمصنع الواحد إذ يستهدف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توفير ما لا يقل عن 600 مليون قناع شهريًا للسكان الذي يبلغ عددهم نحو 126 مليون نسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقرر أن تُقام في طوكيو، تعتزم اليابان تخصيص جزء من الأموال لتعزيز إجراءات الحجر الصحي.

وأكد آبي، بحسب الصحيفة، أن اليابان تسعى إلى وقف تفشي العدوى بالفيروس فضلًا عن منع تدهور الحالة الصحية للمصابين بالفيروس.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من وفاة سيدة يابانية في الثمانينيات من عمرها لم تسافر خارج البلاد مؤخرًا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا تشهدها اليابان.

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فيروس كورونا مكافحة كورونا اليابان مجلس الوزراء الياباني

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