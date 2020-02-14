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اليابان سترسل طائرة خامسة لإجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبي" الصينية

12:16 م الجمعة 14 فبراير 2020
اليابان سترسل طائرة خامسة لإجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبي" الصينية

وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجى

طوكيو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" إن الحكومة ستقوم بإرسال طائرة خامسة من أجل إجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبي" الصينية التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد.

وقال موتيجي - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنه جاري اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال الطائرة بعد غد الأحد والتي ستقوم بإجلاء الرعايا اليابانيين في مقاطعة "هوبي" الراغبين في العودة إلى البلاد. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه آخر طائرة يتم إرسالها من أجل إجلاء الرعايا اليابانيين.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت 763 مواطنا حتى الآن من مقاطعة "هوبي" الصينية على متن أربع رحلات.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) .

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توشيميتسو موتيجي اليابان طوكيو مقاطعة هوبي الصين فيروس كورونا

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