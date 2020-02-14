إسرائيل تكشف المبادئ الأساسية لتطوير جيشها في السنوات المُقبلة

القاهرة- (وكالات):

كشفت الأركان الإسرائيلية عن المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها في تطوير الجيش للفترة بين 2020 و2024 لتحديثه وتعزيز تفوقه ورفع قدراته الهجومية.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، إن الخطة الجديدة التي تحمل اسم "تنوفا" (الزخم) وتحل محل الخطة السابقة "جدعون"، تنص على تشكيل قيادة عمليات ضد إيران، ورقمنة الجيش وتحديث القوات البرية.

وأضاف كوخافي: "تضمن الخطة تعزيز قدرة الجيش التدميرية من حيث النطاق والدقة، مما سيتيح تقليص فترة الحملات العسكرية. التحديات حولنا لا تسمح لنا بالانتظار، على الرغم من تعقيدها فإن الخطة متعددة السنوات دخلت مرحلة التنفيذ".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة "كوخافي" تهدف إلى تقليص فترة أي مواجهة عسكرية مستقبلية لأيام معدودة أو أسابيع قليلة من خلال تعزيز القدرات الاستخباراتية وإنشاء شبكة اتصالات رقمية تمكن مختلف وحدات الجيش من التواصل بشكل فعال.

كما تشمل الخطة تعزيز السلاح البري وتزويد القوات البرية بمزيد من الدبابات من نوع Merkava ومدرعات Namer وEitan.

كما تقضي الخطة بتطبيق التكنولوجيات العسكرية المتقدمة على نطاق واسع وتشكيل سربي طائرات جديدة حتى نهاية العقد الحالي وتطوير القدرات التكنولوجية لسلاح الجو.

ويتطلب إقرار الخطة التي أيدها كلا من رئيس الوزراء بنايمين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، موافقة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات القادمة المقررة في مارس 2020.