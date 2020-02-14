استخدما عبارات مُهينة.. تصاعد الحرب الكلامية بين ترامب وبلومبرج

القاهرة- (وكالات):

تصاعدت الحرب الكلامية بين الملياردير مايكل بلومبرج الساعي لأن يكون مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، ومرشح الحزب الجمهوري الملياردير دونالد ترامب، واستعمل كلاهما عبارات مهينة في حق خصمه.

وصعّد الرئيس الأمريكي هجومه ضد الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرج، إذ أطلق عليه اسم "ميني مايك" في إشارة إلى قصر قامته.

وقال ترامب في تغريدة، اليوم (الخميس)، إن "ميني مايك فاشل يملك المال، لكنه لا يجيد النقاش، وليس له أي حضور، سترون"، وأضاف في تغريدة أخرى: "ميني مايك كتلة من الطاقة الميتة طولها 1.63 متر، ولا يريد الصعود على منصة المناظرة مع سياسيين محترفين".

واتهم ترامب، الثلاثاء، بلومبرج بأنه عنصري، وجاء ذلك في سياق إعادة نشره مقطع من تسجيل صوتي يعود إلى عام 2015 يبرر فيه الرئيس السابق لبلدية نيويورك سياسته حول الرقابة الأمنية التي أثارت حينها كثيراً من الجدل لتركيزها على الأقليات.

ورغم أن بلومبرج دافع عن هذه السياسة مطولاً، فإنه اعتذر عنها في نوفمبر الماضي، أي قبيل إطلاقه حملته الانتخابية داخل الحزب الديمقراطي.

وردّ بلومبرج، وهو أحد أثرى أثرياء العالم، اليوم عبر تغريدة هاجم فيها دونالد ترامب. وقال متجهًا له: "نتشارك معرفة كثير من الناس في نيويورك. إنهم يسخرون منك في غيابك ويطلقون عليك اسم مهرج الكرنفال المجنون. يعرفون أنك بددت ثروة ورثتها في صفقات غبية وبسبب انعدام الكفاءة"، وأضاف: "لدي الخبرة والموارد لهزمك، وسأهزمك".

ويأتي ذلك مع صعود نجم بلومبرج في استطلاعات الرأي، بعد أن حطم كل أرقام الإشهار القياسية للحملات الانتخابية الرئاسية، إذ أنفق أكثر من 260 مليون دولار.

وتضعه جملة استطلاعات الرأي الوطنية في المرتبة الثالثة بين مرشحي الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، خلف السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويتحول مايكل بلومبرج تدريجياً إلى هدف لمنافسيه الديمقراطيين الذين يتهمونه بـ"شراء الانتخابات".

واختار الملياردير عدم المشاركة في الجولات الأربع الأولى للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي التي تفرز عدداً ضئيلاً من المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر المنعقد في يوليو (تموز) لاختيار مرشح الحزب.

ويركز بلومبرج حالياً على 14 ولاية ستدلي بأصواتها في "الثلاثاء الكبير" في 3 مارس، من بينها تكساس وكاليفورنيا، اللتان تنتخبان أكبر عدد من المندوبين.