أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

مسؤول أمريكي يبدي خيبة أمل كبيرة لعدم تعامل الصين بشفافية مع "كورونا"

10:55 ص الجمعة 14 فبراير 2020
مسؤول أمريكي يبدي خيبة أمل كبيرة لعدم تعامل الصين بشفافية مع "كورونا"

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

أبدى المستشار الاقتصادي الأمريكي في البيت الأبيض لارى كودلو خيبة أمل وصفها بـ"الكبيرة" لعدم تعامل الصين بشفافية كافية مع فيروس"كورونا الجديد" الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في بكين.

واعتبر كودلو ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الجمعة ـ أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبة تحليل الوضع وإجراء أي تقييم موثوق به حول مخاطر وتداعيات انتشار فيروس "كورونا الجديد"، داعيا في الوقت ذاته بكين إلى ضرورة التعامل بشفافية لمواجهة هذا الفيروس.

وحول تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، توقع المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب بأنها ستكون ضئيلة على الاقتصاد الأمريكي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الصين لارى كودلو انتشار فيروس كورونا

الخبر التالى:

تشديد الإجراءات الأمنية حول مبنى السفارة الروسية في تركيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"العين بالعين والسن بالسن".. تشويه حافلة الترجي قبل مواجهة الزمالك (صور)