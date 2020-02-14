المدمرة الأمريكية "كول": السودان يوافق على دفع تعويضات لأسر الضحايا

واشنطن- (بي بي سي):

وافقت الحكومة الانتقالية السودانية على صرف تعويضات مالية إلى أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 جنوب اليمن.

ولم تذكر وزارة العدل، التي أعلنت عن التسوية، قيمة التعويضات، إلا أن مصدرا مطلعا صرح لرويترز أنها بلغت 30 مليون دولار.

وقتل 17 بحارا أمريكيا عندما فجر رجلان قاربا مطاطيا ملئيا بالمتفجرات قرب المدمرة أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن. وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الوزارة إن توقيع الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة في سودان ما بعد البشير رفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ولتطبيع العلاقات مع واشنطن.

لكنها أشارت أيضا إلى أن هذة التسوية المبرمة في السابع من فبراير الجاري لا تحمل في طياتها اعترافا بمسؤولية الخرطوم عن هذة الحادثة.

ولا تزال إجراءات التقاضي في قضية مقتل البحارة ضد السودان مستمرة أمام القضاء الأمريكي.