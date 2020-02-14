سانا: الدفاعات السورية اعترضت صواريخ أطلقها العدو الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل"، منتصف ليل الخميس - الجمعة.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من منتصف الليل تم رصد صواريخ معادية وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددًا منها قبل الوصول إلى أهدافها".

وعلقت "سانا" إنه "مع كل اندحار للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري يتدخل العدو الإسرائيلي ويحاول الاعتداء على سورية في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة"، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت السلطات السورية، في تصريحات سابقة، إنها تصدت الأسبوع الماضي لضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقاطع فيديو، قالت إن كاميراتها رصدت الليلة لحظة انطلاق "صواريخ الدفاعات الجوية تنطلق وتسقط عددًا من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق".

كما نشر مغردون مقاطع فيديو، قالت وكالة "سي إن إن"، إنها لم تتمكن من التأكد من صحتها، للحظة إطلاق الصواريخ.