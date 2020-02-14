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المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق

12:20 ص الجمعة 14 فبراير 2020
المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق

قصف إسرائيلي - أرشيفية

وكالات:

أعلن المصدر السوري لحقوق الإنسان، أن قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخازن أسلحة في محيط العاصمة السورية دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق سماء العاصمة دمشق، ولم تذكر تفاصيل عن مصدر تلك الهجمات.

قصف إسرائيلي حقوق الإنسان مخازن أسلحة دمشق

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