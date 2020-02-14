المرصد السوري: قصف إسرائيلي استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق

وكالات:

أعلن المصدر السوري لحقوق الإنسان، أن قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخازن أسلحة في محيط العاصمة السورية دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق سماء العاصمة دمشق، ولم تذكر تفاصيل عن مصدر تلك الهجمات.