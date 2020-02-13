أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

ولاية أمريكية تعتزم إعادة الإعدام بالحقنة السامة

11:47 م الخميس 13 فبراير 2020
ولاية أمريكية تعتزم إعادة الإعدام بالحقنة السامة

الحقنة السامة

أوكلاهوما سيتي -(د ب أ)

تعتزم ولاية أوكلاهوما الأمريكية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام باستخدام الحقنة السامة ثانية.

وقال حاكم الولاية كيفن شتيت ووزير العدل فيها مايك هنتر ومدير مصلحة السجون سكوت كرو اليوم الخميس إنه تم "تدبير إمداد موثوق" بالأدوية المطلوبة لاستئناف عقوبة الإعدام.

ومرت خمسة أعوام على آخر تنفيذ لحكم الإعدام في أوكلاهوما.

وكان يستخدم لتنفيذ ذلك مادة لم تكن معدة لتنفيذ الإعدام مطلقا.

وتواجه العديد من الولايات الأمريكية صعوبات متزايدة في إعدام المرشحين للموت بالحقنة السامة، لأن العديد من شركات المستحضرات الطبية لم تعد ترغب في أن تستخدم منتجاتها في الإعدام وتمتنع عن تقديم المواد الفعالة لهذه السموم.

وتواجه أوكلاهوما أيضا مثل هذه الصعوبات.

الحقنة السامة ولاية أوكلاهوما الأمريكية عقوبة الإعدام

الخبر التالى:

شقيق زعيم الحوثي يشير إلى سرقة قيادات من جماعته للمساعدات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة