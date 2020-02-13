ولاية أمريكية تعتزم إعادة الإعدام بالحقنة السامة

أوكلاهوما سيتي -(د ب أ)

تعتزم ولاية أوكلاهوما الأمريكية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام باستخدام الحقنة السامة ثانية.

وقال حاكم الولاية كيفن شتيت ووزير العدل فيها مايك هنتر ومدير مصلحة السجون سكوت كرو اليوم الخميس إنه تم "تدبير إمداد موثوق" بالأدوية المطلوبة لاستئناف عقوبة الإعدام.

ومرت خمسة أعوام على آخر تنفيذ لحكم الإعدام في أوكلاهوما.

وكان يستخدم لتنفيذ ذلك مادة لم تكن معدة لتنفيذ الإعدام مطلقا.

وتواجه العديد من الولايات الأمريكية صعوبات متزايدة في إعدام المرشحين للموت بالحقنة السامة، لأن العديد من شركات المستحضرات الطبية لم تعد ترغب في أن تستخدم منتجاتها في الإعدام وتمتنع عن تقديم المواد الفعالة لهذه السموم.

وتواجه أوكلاهوما أيضا مثل هذه الصعوبات.