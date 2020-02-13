وزير العدل الأمريكي لترامب: "توقف عن التغريد... تجعل عملي مستحيلا"

كتب – محمد الصباغ:

طالب وزير العدل الأمريكي بيلي بار، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن تغريداته عن وزارته لأنه بذلك "يجعل مواصلة عملي مستحيل".

وقال بار في حوار مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن ترامب لم يطلب منع مطلقا القيام بأي شيء في قضية جنائية، لكنه أضاف أن تغريداته تجعل عمله مستحيلا.

وتابع الوزير في تصريحاته النادرة التي تنتقد ترامب، أن الوقت قد حان للرئيس الأمريكي كي يتوقف عن التغريد عبر تويتر حول القضايا المنظورة بوزارة العدل الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قال الثلاثاء إنه لم يتحدث مع وزارة العدل بشأن قضية أحد مستشاريه، قبل أن تشير الوزارة إلى أنها سوف تخفض عقوبة بالسجن بحق أحد مستشاريه السابقين روجر ستون، كان ممثلو الادعاء الاتحاديون قد أوصوا بها.

ووصف ترامب توصية ممثلي الادعاء في بادئ الأمر بإصدار حكم بالسجن يتراوح بين سبعة إلى تسعة أعوام بحق مستشار ترامب السابقبأنه "سخيف" و "إهانة للبلاد".

وقال ترامب: "يجب أن يخجل ممثلو الادعاء من أنفسهم لما فعلوه تجاه ستون، وكذلك مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، مايكل فلين وغيرهما".

وتابع: "أعتقد أن التوصية كانت سخيفة، أعتقد أن الملاحقة القضائية برمتها سخيفة".

وأُدين ستون في نوفمبر الماضي بتهمة الكذب على الكونجرس والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016 ، وينتظر صدور حكم ضده.