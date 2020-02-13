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النيابة السودانية توضح تفاصيل ضبط شبكة إرهابية إخوانية بالخرطوم

10:42 م الخميس 13 فبراير 2020
النيابة السودانية توضح تفاصيل ضبط شبكة إرهابية إخوانية بالخرطوم

الشرطة السودانية

الخرطوم - (أ ش أ(

أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، أن الشبكة الإرهابية التي تم ضبطها قبل يومين، تتبع جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وكانت الشرطة السودانية، أعلنت أول أمس ضبط شبكة إجرامية، تضم أجانب، يقوم أفرادها بتصنيع عبوات متفجرة، في شرق النيل، في ولاية الخرطوم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وكيل أعلى نيابة منطقة "الحاج يوسف"، في شرق النيل، معتصم عبد الله محمود، وجه اليوم بقيد دعوى جنائية تحت مواد في قانوني الأسلحة ومكافحة الإرهاب، في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية، وتسجيل أقواله کاعتراف قضائي، وإصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية كانت ضبطت بمنزل في منطقة الحاج يوسف، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية، واتضح - حسب اعتراف المتهم - أن الشبكة الإرهابية تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وأقر المتهم بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، وأنهم وصلوا السودان قبل نحو ستة أشهر، وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم، وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

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