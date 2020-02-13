الآلاف يشكلون سلسلة بشرية وسط مدينة درسدن الألمانية

درسدن (د ب أ)

أحيا آلاف المواطنين الألمان مساء اليوم الخميس ذكرى تدمير مدينتهم في الحرب العالمية الثانية من خلال تشكيلهم سلسلة بشرية تمتد لعدة كيلومترات وسط المدينة.

وبرغم الأمطار الغزيرة وضع 11 ألف شخص عند السادسة مساء بحسب ما أعلنته المدينة شبك ايديهم معا لتشكيل سلسلة بشرية تشبه الطوق حول كلا ضفتي نهر الإلبه وحول وسط المدينة.

وانضم إليهم رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير ودوق كينت، ورئيس وزراء ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشنر، ورئيس مدينة درسدن ديرك هيلبرت.

وتسعى السلسلة البشرية التي تتشكل كل عام إلى إعطاء إشارة من أجل التآخي ومن أجل مناهضة سوء استخدام هذه المناسبة عبر اليمين المتطرف.

وقال شتاينماير واضعا زهرة بيضاء على طية سترته أمام كنيسة فراونكيرشه: "نحيي اليوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية والحرب وضحايا العنف ونحيي جميعا بصحبة المناهضين للحروب ذكرى ذلك الوقت".

وأضاف شتاينماير أن صليب قبة كنيسة فراونكيرشه الذي صممه أحد أبناء الطيارين البريطانيين الذين دمروا درسدن يعتبر إشارة من أجل السلم والتفاهم ويمتد سامقا فوق درسدن، مبينا بالقول: "إن الشموع الكثيرة التي أضيئت اليوم في درسدن ما هي إلا أضواء الأمل".

كانت درسدن دمرت بشدة في 13 فبراير 1945 والأيام التالية بواسطة القاذفات البريطانية والأمريكية، ما أدى إلى وفاة ما يناهز 25 ألف شخص في سيل القنابل المنهمرة وما أعقبها من عاصفة النيران.

وحاول عدد من المعارضين إعاقة إحياء الذكرى بهذه السلسلة البشرية من خلال إطلاقهم الألعاب النارية والهتافات، وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنهم ينتمون إلى الاتجاه اليساري.