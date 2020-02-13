أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

مصدر: العثور على قاعدة إطلاق صواريخ على قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية

09:26 م الخميس 13 فبراير 2020
مصدر: العثور على قاعدة إطلاق صواريخ على قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية

صواريخ كاتيوشا

كركوك، العراق (د ب ا)

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا في مقبرة المسيحيين الواقعه بالجانب الشمالي لقاعدة "كي وان".

وقال المصدر الأمني إنه وبعد أن تم استهداف قاعدة "كى وان" بصاروخ كاتيوشا، والتي تتواجد فيها القوات الامريكية وقوات اتحادية عراقية، حيث سقطت الصواريخ على أرض مفتوحة ضمن حدود المعسكر".

وأضاف أن "الإطلاق تم من مقبرة المسيحيين شمال القاعدة، ولم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية، وبعد الاطلاق خرجت قوة من مركز شرطة عرفة، وعثرت على قاعدة واحدة مطلق صاروخ واحد منها، و 11 صاروخا ماتزال على القاعدة لم تطلق، وتحيطها القوات الامنية لغرض ابطالها ".

صواريخ كاتيوشا مقبرة المسيحيين قاعدة كى وان

الخبر التالى:

الآلاف يشكلون سلسلة بشرية وسط مدينة درسدن الألمانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي من أوبر بعد اتهامات "العدل" للشركة بالسطو على شخصيات من أفلامه