وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن واشنطن تتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف بومبيو للصحفيين على الطائرة خلال رحلته إلى ألمانيا، أن المسئولين في السودان أبلغوه برغبتهم الملحة لرفع اسم الخرطوم من القائمة، مضيفًا "دائما نقيم الأمر مرتين قبل رفع اسم أحد من القائمة".

وتابع أن الأمر يرتبط بواقعة تفجير المدمرة الأمريكية كول التي تتهم واشنطن الخرطوم بالمساعدة في تفجيرها عام 2000، والتي توصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع أسر ضحاياها.

وذكرت وزارة العدل السودانية في بيان أنها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000، في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في البيان " في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول".

وأضاف البيان "تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية عن هذه الحادثة او أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى ... وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".