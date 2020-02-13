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الشيوخ الأمريكي يصوت لتقييد صلاحيات ترامب في توجيه أي ضربة لإيران

09:19 م الخميس 13 فبراير 2020
الشيوخ الأمريكي يصوت لتقييد صلاحيات ترامب في توجيه أي ضربة لإيران

دونالد ترامب

وكالات:

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توجيه أي ضربة ضد إيران، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق "الفيتو" ويرفض التوقيع على القرار حينما يصله من الكونجرس للتوقيع.

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44.
ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية. وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

وشنت الولايات المتحدة عددًا من الهجمات على مواقع وأشخاص موالين لإيران، في العراق وسوريا مؤخرًا، ما أدى إلى تأجيج الصراع في المنطقة.

دونالد ترامب إيران مجلس الشيوخ الأمريكي

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