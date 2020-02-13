محكمة أوروبية: من حق إسبانيا ترحيل مهاجرين إلى المغرب

ستراسبورج (د ب أ)

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح إسبانيا بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من منطقة مليلية إلى أراضيها ثانية إلى المغرب.

وأفادت الهيئة الكبرى للمحكمة اليوم الخميس في ستراسبورج إن هذا الإجراء لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكن هذا الحكم يتعارض مع حكم صدر عام 2017 من قبل دائرة ادنى درجة كانت قد قررت وقتها بأن الترحيل الجماعي يتعارض مع الاتفاقية.

وجاء حكم المحكمة الاوروبية العليا بعد نظر استئناف تقدمت به إسبانيا ضد حكم الدائرة الأدني درجة .

وكان رجلان من مالي وكوت دي فوار تقدما بشكوى ضد إسبانيا في فبراير 2015 أمام المحكمة الأوروبية.

وتقول وثائق المحكمة إنهما أمضيا في أغسطس 2014 ساعات على الحاجز الحدودي ثم ألقى الحرس المدني الإسباني القبض عليهما من دون أية إجراءات ولا حماية للحقوق وتم نقلهما إلى المغرب حيث سلمهما لحرس الحدود المغربي.

ودعم هذه الشكوى التي تقدم بها الرجلان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقال الأمين العام للمركز والمحامي الألماني فولفجانج كاليك بعد إعلان الحكم: "المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان ترفض إعطاء اللاجئين والمهاجرين أية حقوق".