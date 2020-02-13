وزير الخارجية الإيطالي إلى بنغازي للقاء حفتر
03:55 م الخميس 13 فبراير 2020
روما- (د ب أ):
توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، إلى مدينة بنغازي في شرق ليبيا، للقاءقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وتأتي المحادثات بعد يوم من اجتماع دي مايو في طرابلس، مع فائز السراج.
وكان الجيش الوطني الليبي شن هجوما واسعا على مليشيات طرابلس في أبريل الماضي.
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