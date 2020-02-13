أردوغان يصل إلى باكستان في زيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي

إسلام آباد/أنقرة- (د ب أ):

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى باكستان للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يتوقع أن تركز الزيارة، التي تستمر ليومين، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويرافق أردوغان في الزيارة وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات من القطاع الخاص.

ووفقا لوزارة الخارجية الباكستانية، فإن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء عمران خان والرئيس عارف علوي، وسيلقي كلمة أمام منتدى اقتصادي، كما سيلقي خطابا أمام البرلمان.

كما يُنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مختلفة من شأنها الإسهام في تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية.

تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من قيام قادة تركيا وماليزيا وباكستان ببحث إقامة منتدى يضم دولا إسلامية وإطلاق قناة تليفزيونية ناطقة بالإنجليزية لمواجهة رهاب الإسلام لدى الغرب.

وكان أردوغان وخان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد التقوا في الولايات المتحدة، حيث بحثوا الخطة وتعهدوا باستكمالها في قمة تعقد في كوالامبور في ديسمبر.

وقال القادة إنهم يتطلعون إلى منتدى لا يستثني أي دولة، إلا أن البعض رأوا أن الهدف من تأسيس هذا المنتدى هو منافسة منظمة التعاون الإسلامي التي تهيمن عليها السعودية.

وقد عزز وجود قادة دول مسلمة معارضون للسعودية، من بينهم أردوغان ومهاتير محمد والإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد، الشكوك حول أهداف المنتدى الجديد.

إلا أن الخطة فشلت في النهاية عندما ألغى خان مشاركته في القمة قبل فترة قصيرة من موعدها، بسبب ما تردد عن ضغوط من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وزار خان كوالالمبور الشهر الماضي وقال إنه يأسف لعدم حضوره القمة، وقال إن بعض الأصدقاء "ضللوه".