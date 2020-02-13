ليبيا: تعليق رحلات الطيران بمطار معيتيقة

طرابلس- (د ب أ):

أكدت مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني عائشة البصير تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة بطرابلس اليوم الخميس.

وقالت البصير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "التعليق مؤقت، وجاء بعد تعرض المطار لقصف مساء الخميس، وسيتم استئناف الرحلات بالمطار بعد التأكد من عدم تأثير القصف على سير العمل".